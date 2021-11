Tesla åpner tilgangen til deres superladere

Tesla har nylig gitt andre produsenter av elbiler tilgang til 10 av deres superladere rundt omkring i Nederland under et pilotprosjekt, skriver Autocar. Per dags dato har Tesla omtrent 25.000 superladere på verdensbasis, og dette blir sett på som en av hovedårsakene til deres enorme suksess.

Felles ladesystem

Den siste tiden har presset fra regulatoriske myndigheter i retning elbilprodusenter og billaderprodusenter vokst kraftig i håp om å danne et felles system for elbilladere, slik at enhver elbil kan lade på alle ladestasjoner.

Tesla-sjef Elon Musk hintet nylig til at de har vurdert å gi alle elbilprodusenter tilgang til ladesystemene deres, og i en uttalelse fra Tesla sto det at «det alltid har vært Teslas ambisjon å gi andre elbiler tilgang til vårt ladenettverk, i håp om å engasjere flere til å gå over til elektriske biler. Dette vil direkte bidra til vårt overordnede mål om å akselerere verdens overgang til fornybar energi.

Prøveprosjekt i Nederland

Pilotprosjektet i Nederland vil gi andre elbiler tilgang til 10 ulike ladelokasjoner gjennom Tesla-appen. Pilotprosjektet vil kun være tilgjengelig for Nederlendere, og bilen må ha en CCS ladeplugg. Andre bilmerker enn Tesla må dog betale en ekstrakostnad som påløper for å sikre at ladelokasjonene kan håndtere flere og forskjellige typer kjøretøy.