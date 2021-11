UBS nedgraderer Schibsted-aksjen til nøytral fra kjøp og nedjusterer sitt kursmål på aksjen til 470 fra 490 kroner.



Nedgraderingen reflekterer meglerhusets lavere kursmål på Adevinta, lavere EBITDA-estimat for 2022 og høyere netto gjeld.



«Vårt reviderte estimat for 2022-EBITDA (kuttet med 5 prosent) er nå noe under konsensus, og vi er bekymret rundt ledelsens guidance for fallende marginer i Nordic Marketplaces», skriver UBS.

Schibsted Internasjonalt mediekonsern med blant annet VG, Aftenposten og Finn.no som underselskaper.

Har hovedkontor i Oslo.

Konsernsjef er Kristin Skogen Lund.

Fikk nåværende selskapsform i 2018 etter at Schibsteds portefølje av utenlandske rubrikkselskaper ble skilt ut i eget selskap og senere fikk navnet Adevinta.

Største aksjonær er Blommenholm Industrier, som videre eies av Stiftelsen Tinius.