Viktig fremskritt for Norsk Titanium i tredje kvartal

Metall-3D-printingsselskapet Norsk Titanium har publisert handelsoppdatering for tredje kvartal.

Selskapet peker på samarbeid med Boeing-leverandører og leverandør til det amerikanske forsvaret. Til Boeing 787-programmet har selskapet levert 20 deler.

Michael Canario, adm. direktør i Norsk Titanium, sier at selskapet vil fokusere på luftfart i tiden fremover og peker på utvikling av RPD Builder – et program som gjør at maskiner kan 3D-printe korrekt og identisk uavhengig av hvor i verden den er – som et viktig fremskritt.

– Softwaren vil bli en viktig tilrettelegger når vi beveger oss inn i industriell produksjon. Det gir kundene økt fleksibilitet og gjør at de kan utforske designmuligheter uavhengig av produksjons- og ingeniørteamet vårt, sier Canario.

Selskapet tjente 10.000 dollar fra leveringer og 260.000 dollar gjennom avtalen med leverandører til det amerikanske forsvaret.

Gjennomsnittlig månedlig pengebruk økte noe til 2,2 millioner dollar grunnet økt aktivitet, men er fremdeles innenfor guidingen, ifølge handelsoppdateringen.

Selskapet har kontantbeholdning på 28,2 millioner dollar, noe som er ventet å finansiere drift til ut 2022.