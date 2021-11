iPhone gjør rent bord

Apples nye iPhone 13-modeller er de mest solgte smarttelefonene, ifølge Telia Norge.

iPhone 13 Pro Max solgte best i oktober, iPhone 13 Pro nest best, mens iPhone 13 tok tredjeplassen på Telia Norges salgsoversikt.

– Apples iPhone 13-modeller har rukket å gjøre det svært godt i våre salgskanaler etter kun to måneder i salg, og tar alle pallplasseringene på vår toppliste for oktober, sier Siv Færø, ansvarlig for salg og kanalstyring for privatmarkedet i Telia, i en kommentar.

Samsung må ta til takke med en fjerdeplass for sin Galaxy S21 Ultra, før topp ti-listen fortsetter med tre iPhone 12-modeller.



iPhone 13 mini greier imidlertid ikke topp ti, med sin 12. plass.

Forøvrig var oktober første gang at Telia Norges topp ti-salgsoversikt kun inneholdt 5G-telefoner.