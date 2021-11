Kepler Cheuvreux oppgraderer Adevinta fra hold til kjøp, men senker kursmålet fra 185 til 175 kroner, går det frem av en analyse datert onsdag.

Analytiker Markus Borge Heiberg mener visibiliteten er i forbedring, med oppdatert finansiell rapportering og den kommende kapitalmarkedsdagen.

«Vi tror tilliten til selskapet øker når den strategiske logikken i eCG-transaksjonen viser seg gjennom en økt veksttakt. En svikt innen biler har vært et problem under gjenåpningen av økonomier, men med mer sofistikerte forhandlere forventer vi økte digitale annonsekostnader når vi kommer ut av pandemien,» skriver analytikeren.

Ser økt EBITDA-margin

Han holder EBITDA-estimatene relativt uendret. For perioden 2021-23 har Borge Heiberg lagt inn i sine regneark 14 prosent årlig vekst for Frankrike (inklusive joint ventures), 15 prosent for Mobile.de og 15 prosent for andre markeder.

EBITDA-marginen (inklusive joint ventures) ventes å stige fra 32 prosent i 2019 til 37 prosent i 2023.

«Vi beholder vår SOTP-vurdering (sum of the parts) på 18 euro uendret, men senker kursmålet i norske kroner grunnet valutaeffekter», skriver analytikeren.

Justerer Schibsted også

Borge Heiberg justerer også Schibsted-estimater, der organisk vekst for Nordic Marketplaces jekkes opp til 19 prosent i 2021 og 8 prosent i 2022-23. Kursmålet senkes fra 490 til 480 kroner, ifølge en analyse datert onsdag.

«Adevinta-oppgraderingen påvirker vurderingen av Schibsted, der vi summerer delene, negativt med 20 kroner. Men dette veies delvis opp når vi ruller modellen over i ny periode. Derfor gjentar vi hold-anbefalingen med bakgrunn i sterk verdiøkning for Schibsted, justert for Adevinta,» heter det.

Schibsteds eierandel i Adevinta er på 39,52 prosent.