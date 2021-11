I midten av september ble det klart at Schibsted drar tilsynet for retten.

– Vi har hele tiden vært uenig i Konkurransetilsynet og Konkurranseklagenemdas vedtak, og ønsker å få saken prøvd for retten. Vi mener kjøpet av Nettbil ikke er konkurransevridende, sier kommunikasjonsdirektør i Schibsted, Atle Lessum, til Medier24, som først meldte om rettsdatoen.

Det var i mai at Konkurranseklagenemnda ga Konkurransetilsynet medhold i vedtaket som innebærer at Schibsted må selge sine aksjer i Nettbil. Kjøpet ble kjent i juni i fjor.

– Konkurransetilsynet har gitt tilsvar, og ser nå fram til å få saken godt belyst når den skal opp for Gulating lagmannsrett i februar. Konkurransetilsynet mener fortsatt at Schibsteds kjøp av Nettbil i betydelig grad vil hindre effektiv konkurranse, slik at kjøpet må forbys, sier Lisa-Mari Moen Jünge hos Regjeringsadvokaten, som representerer Konkurransetilsynet i saken.

