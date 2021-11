Alphabet-aksjen passerte 3.000 dollar for første gang i fredagens handel på Nasdaq-børsen. Det verdsatte også for første gang selskapet til over 2.000 milliarder dollar, tilsvarende 17.180 milliarder kroner.

Fra før var det bare Microsoft og Apple som lå over den magiske grensen, med Microsoft på 2.526 milliarder dollar og Apple på 2.473 milliarder dollar.

På plassen bak Alphabet, som er Googles morselskap, følger Amazon med en børsverdi på 1.803 milliarder dollar.