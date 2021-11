HAR LEVERT MANGE ÅR MED UNDERSKUDD: – Overskudd på kort sikt har ikke vært et mål for oss, fastslår Christine C. Akselsen, daglig leder i Kezzler. Fra venstre styreleder Erik Langaker, Kaare Helle, investeringsdirektør i DNV Ventures og Patrick Sandahl, investeringsdirektør i Investinor. Foto: Kezzler