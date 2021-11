Eidesvik Offshore har inngått en intensjonsavtale med Aker BP og Alma

Eidesvik Offshore har inngått en intensjonsavtale (MoU) med Aker BP og Alma. Partene ønsker å utforske mulighetene for å bruke Almas proprietære brenselcelleteknologi for å akselerere overgangen til nullutslippsshipping.

Selskapene skal utforske mulighetene for etterinstallasjon av Almas ammoniakk brenselcelleteknologi på to offshore støttefartøy: Eidesvik-eide «Viking Lady» og Aker BP-eide «NS Frayja», som for tiden driftes Eidesvik, med opsjon på å inkludere ytterlige fartøy i prosjektet.