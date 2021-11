Bouvet hadde i tredje kvartal 2021 driftsinntekter på 583,6 millioner kroner sammenlignet med 518,9 millioner i tredje kvartal i fjor, det vil si en vekst på 12,5 prosent.

Driftsresultatet i 3. kvartal ble 61,6 millioner kroner sammenlignet med 55,2 millioner tilsvarende periode i fjor, det betyr også at driftsmarginen holdt seg uendret på 10,6 prosent.

«Samfunnet rundt oss er inne i en rivende utvikling. I alle sektorer opplever vi høy aktivitet og stor etterspørsel. Digitalisering spiller en stadig viktigere rolle, og blir mer gjennomgripende innad i virksomhetene og i måten de samhandler med omverdenen,» sier Per Gunnar Tronsli, adm. direktør i Bouvet.

Bouvet (Mill. kr.) 3. kv.21 3. kv.20 Driftsinntekter 583,6 518,9 Driftsresultat 61,6 55,2 Resultat f. skatt 60,2 54,2 Resultat e. skatt 46,1 41,9

Taktskifte

I kvartalsrapporten skriver Tronsli at det er særlig innen sektorene olje og gass, samt energiforsyning at selskapet ser et betydelig taktskifte.

«I olje og gass-sektoren ser vi en betydelig økning i aktivitetsnivået. Vi ser skiftet fra hovedsakelig tradisjonelle virksomheter til virksomheter som også å inkluderer fornybare energikilder,» skriver selskapet.

Det skaper nye tjenester og forretningsmodeller innen sektoren.

«Spesielt innenfor fornybare energikilder ser vi hvor viktig digitalisering er for lønnsom utvikling og drift. Gjennom vår kunnskap, erfaring og lange kundeengasjement i sektoren har Bouvet en viktig rolle å spille i å støtte våre kunder i dette svært viktige skiftet,» heter det i rapporten.

Bouvet har hatt en flat utvikling på Oslo Børs hittil i 2021, men i løpet av den seneste måneden er aksjekursen opp 12,6 prosent til 68,60 kroner før børsen åpnet onsdag morgen.