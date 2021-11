SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 8.00

SmartCraft fikk et driftsresultat på 17,3 millioner kroner i tredje kvartal 2021, sammenlignet med 16,7 millioner samme periode året før.

Omsetningen i kvartalet var 72,2 millioner kroner, opp fra 48,5 millioner, mens EBITDA ble 22,8 millioner kroner, mot 20,8 millioner i samme periode i fjor.

«Selskapet ser veldig positivt på fremtiden, med glimrende vekstmuligheter», og skriver videre at det er store etterspørsel i markedet. De anslår at markedspotensialet i Norden er på omtrent 10,5 milliarder kroner, og forventer at det vokser tosifret vekst årlig.

Selskapet har som tidligere uttalt en målsetning om organisk vekst på 15-20 prosent på mellomlangsikt, og eventuelle oppkjøp vil komme i tillegg til dette. De forventer at den justerte ebitda-marginen vil stige på mellomlangsikt.