Ny avtale til Nortel

Nortel i samarbeid med Mobit Brakerøya signerer en betydelig telecom-kontrakt med Mimax, som er Norges største kjerneboringsselskap, opplyses det i en børsmelding.

Avtalen inkluderer abonnement til alle ansatte og skybaserte sentralbord.

– Dette er en avtale hvor vi får levere bredden av våre tjenester i samarbeid med Mobit. Nortel har nå landsdekkende distribusjon og salg gjennom Mobit-kjeden, dette er noe markedet setter pris på og Nortel kan levere lokal oppfølging i hele Norge, sier adm. direktør Christian Pritchard i Nortel.

