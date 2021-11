NORBIT

Norbit økte inntektene med 25 prosent, til 200 millioner kroner, som er historisk høyt for selskapet. Lønnsomheten gikk samtidig noe ned, og resultatet før skatt sank med nesten 28 prosent, til 12,77 millioner kroner.

Justert for transaksjonskostnader i forbindelse med oppkjøpet av iData var EBITDA 37 millioner kroner, som gir en margin på 18 prosent. For de ni første månedene av 2021 har selskapet oppnådd 538,9 millioner kroner i inntekter, opp fra 456,7 millioner kroner i fjor, og et EBITDA-resultat på 101 millioner kroner.

– Den positive veksten fortsatte i tredje kvartal, hvor alle segmenter bidro til økningen. Både Oceans og Connectivity har økt lønnsomhet fra samme periode i fjor. Det er tilfredsstillende å se at vi har gjenvunnet både fart og moment i år, og at vi ser resultater av våre strategiske prioriteringer, sier adm. direktør Per Jørgen Weisethaunet.

Norbit Industrikonsern som leverer produkter, systemer og løsninger basert på elektronikk.

Leverer til kunder innen maritim, transport, samt forskning og utvikling.

Har hovedkontor i Trondheim.

Konsernsjef er Per Jørgen Wiesethaunet.

Største aksjonærer er Steffen Kirknes gjennom selskapet VFH Invest.

I 2022 har NORBIT en målsetning om å levere omsetning på omtrent én milliard drevet av vekst i alle tre forretningsområdene.

«Med de pågående forstyrrelsen i komponent og råvaremarkedet, inkludert økte lede og transport- tider, kan ikke risiko for komponentmangel fullt ut elimineres», står det i rapporten.

Selskapet jobber for å forbedre den ventede aktivitetsøkningen, og for å sikre leveringsevne ved å øke sikkerhetslagrene.

NORBITs langsiktige ambisjon er å levere organiske inntekter på mer enn 1,5 milliarder kroner og en EBITDA-margin på over 25 prosent i 2024.

Les hele kvartalsrapporten her.