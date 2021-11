Pexip tapte 32 millioner

Se webcast fra kvartalspresentasjonen fra kl. 17.00



Pexip fikk i tredje kvartal et resultat etter skatt på minus 31,8 millioner kroner, mot minus 35,6 millioner i tredje kvartal i fjor, viser selskapets kvartalsrapport torsdag ettermiddag.

Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (ebitda) på minus 40 millioner kroner var i tråd med forventningene samt investeringsplan og strategi, ifølge Pexip. Underskuddet er imidlertid mer enn 16 millioner større enn på samme tid i fjor.

De samlede inntektene økte til 182,9 millioner kroner, fra 136,3 millioner for ett år siden.

I begynnelsen av oktober kom Pexip med en inntektsoppdatering for kvartalet. Disse viste at de årlige gjentagende inntektene (ARR) økte til 99,8 millioner dollar. Det tilsvarer en ARR-vekst på 37 prosent fra i fjor, som ifølge ABG-analytiker Øystein Elton Lodgaard var bedre enn meglerhuset hadde trodd, men samtidig under konsensus.

Etter oppdateringen falt Pexip-aksjen 3 prosent, og deretter flere dager på rad. 13. oktober stupte aksjen så 18 prosent etter Carnegie-analytiker Oliver Schüler Pisanis kraftige kursmålskutt, blant annet med henvisning til frykt for nedjustert guiding.

Nå gjentas imidlertid selskapets guiding, ifølge TDN Direkt. Ebitda-marginen ventes å være negativ på 25 til 35 prosent i 2021 og 2022, før den ventes å bli nøytral til positiv i 2023 og øke til over 25 prosent i 2025, når selskapet går ut av sin investeringsperiode. I tredje kvartal 2021 var ebitda-marginen minus 22,1 prosent.