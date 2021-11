Rødt kvartal for Tekna

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 13.00

Tekna Holding fikk en EBITDA på minus 2,3 millioner kanadiske dollar i tredje kvartal 2021, sammenlignet med minus 0,1 millioner kanadiske dollar samme periode året før.

Omsetningen i kvartalet var 5,6 millioner kanadiske dollar, mot 6,5 millioner året før. Justert EBITDA ble minus 1,3 millioner kanadiske dollar, mot 0 millioner året før.

I rapporten opplyser Tekna at de er i rute med å levere på deres prioriteringer for 2021 samt deres ambisjoner mellomlang og lang sikt.

Tidligere har selskapet kommunisert at de målsetter en gjennomsnittlig årlig vekstrate på 40-50 prosent med en EBITDA-margin på rundt 25 prosent.

– Selv om Tekna sin Systems-omsetning hadde en nedgang i kvartalet, er utsiktene for Additive Manufacturing som står for om lag 60 prosent av selskapets omsetning fortsatt sterke og vi fyrer på alle sylindre for å få opp produksjonskapasiteten til å møte akselerert etterspørsel. Tekna startet drift på et ytterligere plasma-system i tredje kvartal som sammen med produktivitetsbedringer vil øke kapasiteten med 25 prosent, sier adm. direktør Luc Dionne i Tekna.