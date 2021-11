Spetalen-favoritt mangedoblet inntektene

Arribatec Group fikk et driftsresultat på minus 22 millioner kroner i tredje kvartal 2021, mot minus 1 million kroner i samme periode året før, opplyser selskapet i sin kvartalsrapport torsdag.

Selskapet fikk et resultat etter skatt på minus 19,7 millioner kroner (minus 1,2) av en omsetning på 94,4 millioner kroner (26,7).

Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) var minus 13,9 millioner kroner (pluss 0,7).

Kontantbeholdningen var ved utgangen av kvartalet på 56,1 millioner kroner.

Guider 30 prosent vekst

Selskapet opplyser fortsatt at de venter 550 millioner kroner i omsetning for 2022, noe som opplyses å utgjøre en oppgang på 30 sammenlignet med selskapets estimerte omsetning for 2021.

– Vi fortsetter å investere i business-utvikling og innovasjon for å drive organisk vekst og utnytte kryss- og oppsalgsmuligheter i den nye kombinerte organisasjonen. Den store ordreboken av prosjekter sammen med robust pipeline vil også kreve ytterligere rekruttering. Vi venter å se den fulle effekten av disse initiativene på topp- og bunnlinjen tidlig i 2022 og venter helårsomsetning på 550 millioner kroner for 2022, sier toppsjef Per Ronny Stav.

Øystein Stray Spetalens Ferncliff Listed DAI er største aksjonær i Arribatec Group, med en eierandel på 25,3 prosent.