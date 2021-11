Vil temme teknologigigantenes innsamling av data om deg

Et annet forslag vil forby barn under 16 år tilgang til autoavspilling av videoer, push-varslinger, liker-knapper og opplysninger om hvor mange følgere de har. Det luftes også et forslag om at barn mellom 13 og 15 år må godkjenne innsamling av persondata om dem.

De to demokratiske senatorene Edward Markey og Richard Blumenthal står bak forslagene om å skjerme barn. Til nyhetsbyrået AP forteller de om stadig flere historier om tenåringer som tar overdoser av opioider de har kjøpt på nettet. Senatorene hører også om ungdom som begår selvmord når deres depresjoner eller selvhat blir forsterket av sosiale medier.

Republikanere og demokrater, som i de fleste andre spørsmål lever i atskilte verdener, finner sammen i spørsmålet om å beskytte barn – og det raskt.

– Kan noen være så snill å tenke på barna, er en felles oppfatning både blant demokrater og republikanere, sier teknologiadvokat og ytringsfrihetsekspert Gautam Hans til AP.

Kan endre spillereglene

Det europeiske forsøket på å lage nye digitale kjøreregler har fått drahjelp fra Facebook-varsleren Francis Haugen som mandag møtte medlemmene av EU-parlamentet. Haugen har fått stor oppmerksomhet verden over etter at hun lekket store mengder interne dokumenter som har vekket skarpe reaksjoner.

– Hvis EU-reglene blir utformet riktig, kan det endre spillereglene for hele verden. Dere kan tvinge plattformen til å måtte kalkulere samfunnsrisiko inn i forretningsdriften, og ikke bare drives av profittmaksimering, sa Haugen i EU-parlamentet mandag.

I et intervju med AP sier Haugen at verden bør frykte følgene av Metaverset – den nye virtuelle verdenen som blir det nye Facebook. Det vil tvinge folk til å gi fra seg enda mer personlig informasjon og skape et nytt monopol, mener hun.

Dystopisk verden

Metaverset er på en måte å få internett vakt til live, eller i alle fall i en dataskapt 3D-virkelighet. Selskapets toppsjef Mark Zuckerberg beskriver Metaverset som et virtuelt miljø du kan gå inn i istedenfor å se på en skjerm.

Han varslet nylig at morselskapet skal bytte navn til Meta.

– Jeg er sjokkert over at de valgte å kalle den nye virtuelle verdenen Metaverset. I boka som navnet er inspirert av, er Metaverset en dystopisk ting i en verden så ubehagelig at innbyggerne må gjemme seg i systemet halvparten av dagen, sier Haugen til AP, med henvisning til Neil Stephensons bok «Snow Crash» fra 1992.

