Cramers fire favoritter i nytt tech-univers

Jim Cramer, programleder i aksjeprogrammet Mad Money på CNBC, har plukket sine favoritter i «metaverset» – en virtuell verden der brukerne skal benytte VR-briller og styre sine egne avatarer.

– Vil unge mennesker like dette? Jeg vet ikke. Jeg er ikke en av dem. Men jeg vet at pengeforvalterne elsker det, og kanskje det er viktigere, sier Cramer på Mad Money-showet.



Metaverset har kommet i søkelyset de siste ukene etter Facebook annonserte at det vil endre navn til Meta, og bli en paraply for Instagram, WhatsApp og nevnte Facebook. Mark Zuckerberg, konsernsjef i Facebook, sier at den nye satsingen reflekterer ambisjoner langt forbi sosiale medier.

– Det er klart at det er en helt vill oppside i aksjen hvis denne visjonen slår til. Får de til dette her, er det utrolig bra for selskapet, sier forvalter Sverre Bergland i DNB Teknologi til Finansavisen.

Mark Zuckerberg endrer navn på Facebook til Meta og forklarer endringen her.

For investorene som ønsker å satse på at det nye universet blir en suksess har fire aksjer har fått Cramers velsignelse.

– Det vil være mange selskaper som hevder de har fått en del av metaverset. Men nå er de fire beste stedene Meta, online spillplattformen Roblox, halvlederselskapet Nvidia og spillutvikler Unity.

Nvidias skjermkort vil spille en viktig rolle i metaverset.

– Roblox har allerede sitt eget lille metavers, sier Cramer og peker på at brukere kan lage egne spill som andre brukere på plattformen kan spille.

Cramer anbefaler også softwareselskap og spillutvikler Unity. Selskapet annonserte tirsdag at det kjøper studioet som har laget de visuelle effektene til legendariske filmer som Ringenes Herre og Avatar.

– Disse selskapene gjør den beste jobben i metaverset i dag. De vil enten lykkes eller feile basert på hvor mektige opplevelser de klarer å produsere, sier Cramer.