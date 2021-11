Se livesending fra kvartalspresentasjonen her.

Arendals Fossekompani (AFK) økte inntektene med 72 prosent i tredje kvartal, til 1.302 millioner kroner, sammenlignet med samme periode i fjor. Driftsresultat doblet seg nesten, til 120 millioner kroner.

Styret har vedtatt å utbetale 0,85 kroner pr. aksje for kvartalet.

– Et av våre beste kvartalsresultater noensinne. Høye strømpriser og en samlet sterk ytelse fra alle porteføljeselskaper bidro til et solid resultat, sier adm. direktør Ørjan Svanevik.

Morgendusj

På segmentnivå har AFK Hydropower levert betydelige inntekter og et godt driftsresultat basert på betydelig høyere strømpriser i Norden. Gjennomsnittsprisen der AFKs to vannkraftverk ligger var 15 ganger høyere enn gjennomsnittsprisen i tilsvarende kvartal i fjor.

– Sagt litt spøkefullt, så burde alle som ikke liker høye strømpriser kjøpe aksjer i Arendals Fossekompani. Vi er Oslo Børs eneste hedge mot morgendusjen til 20 kroner og tre kroner kilowatten når du skal lade elbilen, sier Svanevik til Finansavisen.

Han legger til at AFK premieres fordi bedriftene i porteføljen opererer innenfor globale megatrender, og at de er lønnsomme, eller opplever sterk vekst.

– I tillegg får vi økt oppmerksomhet i aksjemarkedet, sier Svanevik.

Juveler

I løpet av kvartalet bokførte også eiendomssegmentet salget av første fase av eiendomsutviklingsprosjektet Bryggebyen i Arendal på totalt 428 millioner kroner. Induction-segmentet leverte også en god topplinjevekst og sterkt driftsresultat for fjerde kvartal på rad.

Tekna økte samtidig produksjonskapasiteten for additiv produksjon i tredje kvartal på grunn av sterk global etterspørsel og akselererende salg i Europa. Volue økte på sin side de gjentatte inntektene.

– Vi har to børsnoterte juveler. Volue er perfekt posisjonert i et kraftmarked i sterk endring, og Tekna, som leverer pulver av eksepsjonell kvalitet til for eksempel luftfart, medisin og batterier. Begge selskapene har ambisiøse vekstmål og utviklingen er god, sier Svanevik.

