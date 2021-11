Spotify kjøper opp lydbokdistributøren Findaway, går det frem av en pressemelding sendt ut torsdag kveld. Strømmegiganten vil ikke si noe om kjøpesummen.

Ambisjonen er naturligvis å bli en «global leder innen digital lydbokdistribusjon».

Oppkjøpet skal «akselerere Spotifys inngang i den rasktvoksende lydbokindustrien, muliggjøre raskere innovasjon og gi lydbøker til Spotifys hundretalls millioner eksisterende brukere», går det videre frem av meldingen.

Findaway er ifølge sine hjemmesider verdens største distributør av lydbøker.

Storytel går inn i USA

Spotify-kjøpet fikk Storytel til å falle i tidlig handel i Stockholm fredag, men aksjen snudde da sistnevnte slapp nyheten om at selskapet kjøper amerikanske Audiobooks fra KKR. Audiobooks er en strømme- og nedlastningstjeneste for lydbøker. Appen omfatter 300.000 lydbøker, podder og annen lydunderholdning.

Heller ikke Storytel oppgir noe om kjøpesummen, men skriver i sin pressemelding at oppkjøpet av det «lønnsomt og voksende» selskapet skal finansieres av tilgjengelige midler og opptak av et nytt lån på 500 millioner svenske kroner.

Spotify leverer til Storytel

Spotify har en uttalt ambisjon om å gå inn i lydbøker, og inngikk tidligere i år et samarbeid med Storytel som gjør at Storytel-kunder kan høre på Storytels lydbøker via Spotifys app.

Nyhetsbyrån Direkt påpeker at Findaway ikke er noen lytteplattform som Storytel, men i stedet en leverandør av lydbøker til Storytel. Alt annet like blir Spotify dermed leverandør til Storytel.

Spotify venter å fullføre sitt Findaway-kjøp i løpet av fjerde kvartal, mens Storytel angir slutten av desember for endelig gjennomføring av Audiobooks-transaksjonen.

Spotify steg 0,9 prosent i torsdagens etterhandel i New York, mens Storytel trekker opp over 5 prosent i Stockholm etter altså å ha åpnet ned.