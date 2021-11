Droneselskap bekrefter 200-millionersavtale

Nordic Unmanned meldte i slutten av juli at selskapet var tildelt en betinget avtale fra Det europeiske sjøsikkerhetsbyrå (EMSA) for langtrekkende maritim overvåkning med droner. Verdien av rammeavtalen ble oppgitt til 20 millioner euro over en periode på inntil fire år.

Det tilsvarer rundt 200 millioner kroner.

En betingelse var at en obligatorisk konfigurasjonstest ble gjennomført innen åtte uker etter tildelingen. Endelig signering av avtalen ble estimert å finne sted i slutten av september.

22. september meldte Nordic Unmanned at selskapet hadde gjennomført og lyktes med en slik konfigurasjonstest, og at prosessen med undertegning av rammeavtalen var igangsatt. Videre ventet droneselskapet å motta motpartens signatur innen 14 dager og å motta de første oppdragene i rammeavtalen i løpet av fjerde kvartal, med inntektseffekter også fra fjerde kvartal.

Nå melder Nordic Unmanned at selskapet har fått kontrakt av EMSA for utførelse av langtrekkende maritim overvåkning i EU- og EFTA-farvann.

Verdien er stadig 20 millioner euro over en periode på inntil fire år.

Selskapet vil ta i bruk Textron Systems' Aerosonde-plattform i arbeidet, og venter at to komplette systemer vil være klare innen seks måneder.

Nordic Unmanned og Textron innledet et samarbeid tidligere i år, for å entre segmentet for droner med fastmonterte vinger i det europeiske dronemarkedet.