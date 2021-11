NFM Group, utstyrsleverandøren til blant annet forsvar og politi, har valgt å utvide IT-tjenestetilbudet med Visolit ved å løfte hele virksomheten ut i Microsoft skytjeneste Azure.

Avtalen løper over 3 år, opplyser Visolit.

NFM Group ble stiftet i 1996, og har kontrakter med over 50 militær- og politienheter globalt. Equipnor er konsernets lokomotiv for utstyr for luft, sjø og landbaserte operasjoner.