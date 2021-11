SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 8.00

Mintra Holding økte omsetningen med 17,3 prosent i tredje kvartal, til 57,74 millioner kroner, og EBITDA-resultatet økte også til 15,78 millioner, opp 16 prosent fra samme periode i fjor.

Kontantstrømmen fra driften steg til 12,4 millioner kroner, en oppgang fra 8,8 millioner i tredje kvartal i fjor og opp fra negative 3,6 millioner i andre kvartal i år.

– Vi er fornøyd med resultatene og lønnsomheten i en periode med lavere aktivitet enn forventet på grunn av corona-restriksjoner. Med opphevelse av restriksjoner og tilbakeføring til normalisert drift ser vi forventet vekst som forsinket i stedet for tapt. Vi er godt posisjonert for å øke vår andel av et voksende marked, sier adm. direktør Kevin Short i en børsmelding.

Etter positive indikasjoner i andre kvartal ble det ventet ytterligere bedring i tredje kvartal, men tilbakevending til mer normalisert drift tar lengre tid enn forventet, som påvirker selskapets vekst i 2021.

Kontantbeholdningen var på 176,1 millioner kroner i slutten av tredje kvartal, en økning på 1,2 millioner kroner fra utgangen av andre kvartal.

Mintra Holding tredje kvartal (Mill. kr.) 3. kv./21 3. kv./20 Driftsinntekter 57,74 49,23 EBITDA 15,78 13,58 Resultat før skatt 7,63 −3,53 Resultat etter skatt 6,17 −4,26