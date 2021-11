To amerikanske giganter skal løse et stort dataproblem i oljeindustrien

IT-selskapet IBM og handelsgiganten Amazon skal samarbeide for å tilby teknologiske verktøy til oljeselskaper som ikke har tilgang på skytjenester, melder Reuters.

Tilbake i 2018 samarbeidet Amazon med Shell for å utvikle teknologi som kunne standardisere oljedata fra lang tid tilbake i tid, hovedsakelig fra papirdokumenter, til et felles format for multinasjonale oljeselskaper. Moderniseringen hadde til hensikt å forbedre effektiviteten på tvers av ulike operasjoner.

Teknologien har blitt delt i hele industrien, siden den tilbys som en åpen kilde, og fungerer kun på skydrevne datasystemer. Enkelte oljeproduserende land som Nigeria, Saudi Arabia og Russland har ikke datasentre fra Amazon, og krever at data lagres innenfor landets grenser, ikke i skyen.

IBM og Amazon har dermed gått sammen for å løse det problemet med IBM-teknologien «OpenShift».

Med OpenShift kan oljeselskapene bruke industriens skydataverktøy i sine egne datasentre, og fortsatt holde dataene innenfor landegrensene.

50 prosent

«Kravet om å holde data innenfor egne landegrenser gjelder i praksis 50 prosent av de oljeproduserende landene. Det er en ganske betydelig del av markedet», sier Manish Chawla, global adm. direktør for energi, ressurser og produksjon i IBM til Reuters.

Bill Vass, visepresident for ingeniørfag i AWS, sier at en utvidelse av dataverktøyene også vil kunne hjelpe selskapene med å legge til andre aktiva enn petroleum, som vind og sol, i porteføljene.

Det vil blant annet kunne forbedre selskapenes evne til å overvåke produksjonen på forskjellige steder til ulike tider på en bedre måte.

«Når petroleumsselskapene skal gjennomføre den fornybare overgangen gjør dataverktøyene det lettere for dem, fordi de har alle dataene for samtlige energikilder samlet på ett sted», sier Vass til Reuters.