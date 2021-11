Ecit venter ytterligere IT-vekst

Ecit fikk et driftsresultat på 36 millioner kroner i tredje kvartal 2021, sammenlignet med 31 millioner kroner i samme periode året før, ifølge selskapets kvartalsrapport tirsdag.

Omsetningen i kvartalet var 557 millioner kroner, mot 411 millioner i fjor, mens justert EBITDA ble 80 millioner kroner, opp fra 64 millioner 2020.

Selskapet opplyser at de forventer at veksten i IT vil fortsette, med en solid pipeline av prosjekter og nye leads. Frem til nå har utfordringene i den globale forsyningskjeden hatt begrenset innvirkning på veksttallene, men det er fremover en risiko for at dette kan påvirke veksten innen IT, skriver Ecit videre.

Les hele kvartalsrapporten her.