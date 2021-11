Magnora taper mer

Magnora fikk en EBITDA på minus 10 millioner kroner i tredje kvartal 2021, mot minus 9,1 millioner kroner i samme kvartal året før.

Resultatet før skatt ble på minus 15,6 millioner kroner, av driftsinntekter på 4,2 millioner kroner.

Dette kvartalet har Magnora sammen med TechnipFMC levert to søknader til ScotWind-lisensprosessen i Skottland.

Ellers fremkommer det at Evolar vil fortsette å vurdere børsnotering fremover, samt andre måter å skape verdier for Magnoras aksjonærer.

Det fremkommer videre at Magnoras hovedfokus i tiden fremover vil være på utviklingsmuligheter innenfor sol og havvind. Det skrives at det er høy politisk motstand for vindkraft på land i Norge og Sverige, men at selskapet følger med på eventuell utvikling også her.