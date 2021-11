Link Mobility har inngått en endelig avtale om å kjøpe det italienske chatbot-selskapet Matelab, opplyses det i en børsmelding.

Matelabs kjernevirksomhet er AI- og NLP-drevet software, inkludert plattformen Xenioo. Xenioo driver for tiden over 22.000 chatboter, håndterer over 10 millioner meldinger månedlig og støtter over 260.000 samtaler pr måned, opplyses det.