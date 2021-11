Tech-selskap sier ja til overvåking etter rapporteringsblemme

Amazon har gått med på å betale 500.000 dollar, cirka 4,3 millioner kroner, og bli overvåket av tjenestemenn fra myndighetene i California etter at det ikke har informert ansatte og helsemyndigheter godt nok om nye smittetilfeller av covid-19, melder The Guardian.

Selskapet har rundt 150.000 ansatte i California og de fleste jobber på lagre der ordrene pakkes og sendes ut til kundene.

Avtalen, som må godkjennes av en dommer, krever at Amazon må varsle de ansatte innen én dag etter at et nytt smittetilfelle er oppdaget på arbeidsplassen. Selskapet har også gått med på at lokale helsemyndigheter skal varsles om nye smittetilfeller innen 48 timer.

Rob Bonta, Californias statsadvokat, sier til The Guardian at avtalen er den første av sitt slag i USA, og at den faller inn under «right-to-know»-loven som ble vedtatt i fjor.

Det er ikke kjent hvor mange smittetilfeller Amazon har blant de ansatte, men i oktober i fjor uttalte selskapet at nesten 20.000 ansatte hadde testet positivt for viruset.