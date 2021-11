SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 8.00

Det globale sjakkselskapet Play Magnus leverte i tredje kvartal driftsinntekter på 5,5 millioner dollar, tilsvarende en topplinjevekst på 176 prosent fra samme periode i fjor.

Veksten ble ifølge rapporten drevet av sterk utvikling for online sjakkurs og økt bidrag fra partneravtaler i forbindelse med den vellykkede første sesongen av Meltwater Champions Chess Tour som ble avsluttet i oktober 2021.

Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA), justert for engangseffekter, ble likevel negativt med 3,7 millioner dollar – mot minus 1,5 millioner dollar i tredje kvartal 2020.

Det negative driftsresultatet henger sammen med at Play Magnus investerte tungt i ulike vekstinitiativ gjennom kvartalet, spesielt oppbygging av Meltwater Champions-turnéen og utvikling av digitale produkter.

– Skraper i overflaten

Ordreinngangen steg 210 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, til 6,0 millioner dollar. Organisk vekst i ordreinngang var 149 prosent.

Selskapet øyner fortsatt en ordreinngang for helåret 2021 på 23-25 millioner dollar, og holder også på sitt langsiktige mål for årlige bookinger på over 60 millioner dollar i 2025.

– Med 650 millioner sjakkspillere over hele verden, har vi så vidt begynt å skrape i overflaten av potensialet for sjakk som spill, sport og pedagogisk verktøy. Vi har en sterk finansiell plattform og fortsetter å bygge konsernet for langsiktig vekst, sier Play Magnus-sjef Andreas Thome i en kommentar.

Snart klart for VM-kamp

På kort sikt forbereder Thome og Play Magnus seg på VM-kampen mellom Magnus Carlsen og Ian Nepomniachtchi i Dubai i slutten av november.

– I 2022 vil vi fokusere på brukervekst, engasjement og å ta vare på og utvikle eksisterende brukere på Chessable-plattformen. Vi vil også begynne å skalere vår satsing Classroom, for å etablere en tilstedeværelse i det amerikanske markedet for sjakk i skolen, fortsetter toppsjefen.

Les mer her.