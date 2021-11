Viking Venture selger seg helt ut av EcoOnline

Viking Venture gjennom Viking Venture 21 AS og Viking Venture 21 B har onsdag solgt 6,7 millioner aksjer i EcoOnline Holding tilsvarende 4,08 prosent av aksjene i selskapet, til kurs 21 kroner pr. aksje, ifølge en melding onsdag.

Aksjene ble solgt i en bilateral trade gjennomført av ABG Sundal Collier. Etter salget eier ikke Viking Venture noen aksjer i EcoOnline.

I en separat melding opplyses det at Jostein Vik som er relatert til Viking Venture, vil fratre sin stilling som styremedlem i EcoOnline. Av meldingen fremgår det at nå vil prioritere andre investeringer i Viking Venture-porteføljen. Det opplyses at det ikke vil bli valgt noe nytt styremedlem.