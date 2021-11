DNB Markets: Vil være en «øyeåpner» for markedet

DNB Markets mener den oppdaterte lønnsomhetsguidingen for 2021 fra Meltwater var noe lavere enn ventet, selv om resultatet var omtrent som forventet, skriver TDN Direkt.

Aksjen faller 13 prosent på Euronext Growth onsdag, etter å ha lagt frem kvartalsrapporten for tredje kvartal tirsdag kveld. Den seneste måneden er aksjen ned 20 prosent.

Negativt

Selskapet venter å avslutte 2021 med en justert ebitda-margin på om lag fem prosent. Analytikerne i DNB Markets mener dette kan bli oppfattet som negativt av markedet, men de ser prioritering av vekst på kort sikt som et klart positivt signal, skriver nyhetsbyrået.

Videre går det frem at meglerhuset opprettholder sine omsetningsestimater for 2021-2023, men nedjusterer ebitda for 2021 til å reflektere forventede investeringer i vekst og den planlagte noteringen på Oslo Børs' hovedliste.

DNB gjentar ifølge TDN Direkt sin kjøpsanbefaling og kursmålet på 76 kroner pr. aksje, og forventer at fredagens kapitalmarkedsdag vil være en «øyeåpner» for markedet.



34 prosent vekst



Antall kunder innen Meltwaters premium kundesegment økte med 63 i oktober, som gir en nettovekst i årlige gjentagende inntekter (ARR) på 3,4 millioner dollar siden september og en vekst på 34 prosent i oktober på årsbasis, inkludert M&A.

Blant kundene som kom inn finner vi McKinsey & Company, Bayer AG, LVMH, LEGO, Nike Inc., Estée Lauder og SoftBank Corporation.

Svakere enn ventet

Norske programvareselskaper har utviklet seg langt svakere enn de svenske i 2021. Tarjei Mellin-Olsen og Fridtjof Semb Fredricsson tror råvarejag er grunnen og trekker frem Meltwater som sektorfavoritt.