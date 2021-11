Huddlestock Fintech hadde 6,7 millioner kroner i inntekt i tredje kvartal, og ble sittende med et resultat før skatt på minus 9,7 millioner kroner. Hittil i år har selskapet omsatt for 30,5 millioner kroner og et tap før skatt på 12,2 millioner kroner.

Driftsresultatet (EBIT) endte på minus 8,1 millioner kroner, mot et tap p 1,4 millioner i samme kvartal i fjor.

Selskapet nedjusterer EBITDA-guidingen for året fra 1 million, til et tap på mellom 3,5 og 5,5 millioner. I løpet av årets ni første måneder ligger EBITDA-resultatet på minus 4,7 millioner kroner.

I disse tallene er Visignon, som selskapet kjøpte opp i sommer, innlemmet som om de ble kjøpt opp i januar.

Selskapets anslår at omsetningen i år vil ende på mellom 38 og 41 millioner, det tidligere målet var 41 millioner. Disse nedjusteringene skyldes blant annet forsinkelser varslet om i første halvår, utsatte inntekter fra Huddlestock Technology, økte teknologiinvesteringer og en økning i antall medarbeidere.

Ifølge selskapet er alle konsulentene fullbooket i fjerde kvartal, og at kundene har forpliktet seg et godt stykke inn i 2022