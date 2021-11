Skikongen Bjørn Dæhlie har sammen med Pareto Bolig og eiendomsutvikleren Urbanium Gruppen gått inn i teknologiselskapet Unite Living i en emisjon som verdsatte selskapet til 120 millioner kroner, skriver E24.

DNB Venture har tidligere kommet inn på eiersiden i selskapet som har utviklet et digitalt forvaltningssystem for boligutleie. Systemet automatiserer blant annet prosesser som signering av kontrakt og opprettelse av depositumskonto..

I tillegg til å henvende seg direkte til utvalgte investorer, har gründerne sørget for at de sitter på en eierandel på 20 prosent hver, daglig leder Christian Wierød forteller til avisen at han i 2020 solgte egen bolig for å kunne kjøpe aksjer for 1,3 millioner kroner.

Totalt ble det hentet inn 20 millioner kroner, Dæhlie vil ikke røpe hvor mye han har gått inn med i selskapet, det vil heller ikke Pareto Bolig.

« Unite Living er et spennende konsept vi har investert i og gleder oss til å følge tett de neste årene. Det er åpenbart at selskapet fyller et behov i markedet og det er imponerende å se hva Christian, Risul og teamet har bygget opp på kort tid», uttaler Dæhlie til E24.

Skikongen har det seneste året fått mye oppmerksomhet for å ha flyttet til Bø i Vesterålen for å unngå formuesskatt, nylig ble det kjent at han nå har solgt og flyttet fra huset han kjøpte i skatteparadiset.

Flere byggeprosjekter

Hovedsakelig har selskapet valgt å henvende seg til eiendomsinvestorer og eksisterende kunder for å hente penger. Wierød sier til E24 at Dæhlie og sønnen Sivert Dæhlie som jobber i familieselskapet Sisa Invest kom inn i Unite Living via Høyen Eiendom, en kunde av Unite Living.

Dæhlie-familien har satset tungt på eiendom, og skal blant annet bygge boliger på et 1.000 mål stort jorde i Stange. De har også kjøpt den lokale bensinstasjonen i Stange sentrum.

I den svenske skidestinasjonen Åre bygger Dæhlie for tiden sitt fjerde prosjekt bestående av 119 leiligheter med en estimert salgsverdi på 650 millioner kroner, de 46 første skal stå klare til jul.

På Sjusjøen har de imidlertid måttet avbryte salget av hytteprosjektet til 200 millioner kroner grunnet konflikter knyttet til det nye vannverket.

Satser mer på aksjer

Dæhlies andre sønn, Sander Dæhlie (24) har også begynt å involvere seg i familiens investeringer ved å plassere 11 millioner kroner i Tesla-aksjen, et aksjekjøp han har sagt til Finansavisen at han måtte kjempe igjennom. I slutten av oktober hadde familien tjent 30 millioner kroner på plasseringen, og har planer om å bli sittende i den posisjonen over lang tid.

«Høydeskrekk? Nei, ikke i det hele tatt. Dette er en langsiktig posisjon. Jeg tror Tesla vil klare å holde en god markedsandel fremover og jeg tror ikke det er mange andre som kan konkurrere med Tesla i de kommende årene,» sa Sander Dæhlie til Finansavisen.

Far Bjørn Dæhlie sa i august at han etter å ha tjent rått på Tesla begynner å få smaken på aksjeinvesteringer, og har utover elbilprodusenten blant annet satset på Ultimovacs og børsferskingen AutoStore.