Cyviz leverte et driftsresultat på -16,3 millioner kroner i tredje kvartal 2021, sammenlignet med -3,0 millioner kroner i tredje kvartal 2020, går det frem av selskapets kvartalsrapport fredag.

Omsetningen i kvartalet kom på 64,0 millioner kroner (55,1), mens resultat før skatt ble -15,5 millioner kroner (-9,1).

Ordreinntaket var på 91,8 millioner kroner noe som gir en ordrereserve på rekordhøye 150,5 millioner kroner.

Selskapet skriver at forretningsklimaet gradvis går tilbake til sitt tradisjonelle mønster, men at de opplever betydelige endringer i klient- og forbrukeratferd. De mener disse endringene er permanente og til fordel for Cyviz.

«I løpet av pandemien har vi opplevd og registrert endringer som vil påvirke sektoren de neste 5+ årene», heter det i rapporten.