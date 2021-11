Daglig leder i IT-selskapet Highsoft, Grethe Hjetland, har bestemt seg for å si opp sin stilling. Dermed må pengemaskinen i Vik i Sogn finne en ny leder, Hjetland sier hun blir sittende til etterfølgeren er på plass.

– Det har vært fantastisk givende og et privilegium å få anledning til å ta Highsoft opp og ut i verden. Jeg er stolt over å få være en representant for det vi har fått til i Vik, men det er en krevende jobb med høyt arbeidspress og stort ansvar, sier Hjetland i en pressemelding.

Highsoft Står bak Highcharts, et diagramverktøy for dynamiske og interaktive grafer og diagram på Internett. Ble startet av Torstein Hønsi, og lanserte sitt første produkt i 2009. Holder til i Vik i Sogn, og har 34 ansatte. Selskapet omsatte for 69 millioner kroner i fjor, og har en eksportandel på 99 prosent.

Under Hjetlands ledelse de seneste 11 årene har selskapet vokst fra én til 33 ansatte, og solgt programvarelisenser til diagramverktøy til 80 av verdens 100 største selskaper.

Hele 99 prosent av omsetningen til selskapet kommer fra utenlandske kunder, med USA som største marked på 50 prosent, etterfulgt av Europa på 37 prosent. I 2020 ble selskapet nominert til Gieks Eksportpris for første gang.

I Finansavisens rangering over Norges 500 største IT-selskaper i 2020, som ble tidenes år for bransjen, fikk Highsoft en plassering på 481. plass, et fall på 61 plasser sammenlignet med året før.

Mot 100 millioner

– Grethe har gjort en formidabel jobb i alle disse årene i Highsoft. Selskapet er en solskinnshistorie, men det har også vært en knalltøff oppgave å håndtere den kraftige veksten. Hun etterlater Highsoft i bedre stand enn noen gang, og organisasjonen er nå godt rigget for å vokse videre, sier styreleder Torstein Skage, i en kommentar.

Styrelederen har allerede startet jakten på etterfølgeren som skal, som skal styre bedriften mot en omsetning på 100 millioner kroner er allerede i gang.

I rekordåret 2019 omsatte selskapet for 69 millioner kroner, og satt igjen med et resultat før skatt på 25,9 millioner kroner. Gründer Torstein Hønsi og konen sitter på 95 prosent av aksjene og har de seneste 10 årene kunnet ta ut utbytte på 217 millioner kroner.