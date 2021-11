Kina gir teknologiselskaper bøter for å ikke ha rapportert inn avtaler som kan dateres å langt tilbake som i 2012 til myndighetene, og hever at selskapene brøt konkurranselovgivningen.

Det kinesiske konkurransetilsynet kunngjorde lørdag at teknologigigantene Alibaba, Baidu og JD.com er blant selskapene som får bøter etter at til sammen 43 avtaler ikke var blitt meldt inn til myndighetene, melder CNBC.

Får maks straff

Selskapene som er involvert vil bli bøtelagt med 500.000 yuan, nesten 700.000 kroner, som er maksimalstraffen som er mulig under Kinas antimonopollov fra 2008.

Imidlertid hadde ikke avtalene noen effekt på å eliminere eller begrense konkurransen, heter det i en uttalelse fra de kinesiske myndighetene.

Bøtene kommer etter at kinesiske myndigheter har slått ned på teknologiselskapene, og strammet grepet rundt de ulike plattformene til selskapene under påskudd av at selskapene har misbrukt markedsmakt for å dempe konkurransen, misbrukt forbrukernes data og brudd på forbrukerrettigheter.

Reagerte for første gang i fjor

Ifølge CNBC er den tidligste avtalen som blir bøtelagt et oppkjøp i 2012 som involverte Baidu og en partner, mens den nyeste avtalen var fra 2021 mellom Baidu og den kinesiske bilprodusenten Zhejiang Geely Holdings om å opprette et selskap for transport med ny energi.

Andre avtaler som det kinesiske konkurransetilsynet reagerer på inkluderer Alibabas 2014-oppkjøp av det kinesiske digitale kart- og navigasjonsfirmaet AutoNavi og da de kjøpte 44 prosent i Ele.me for å bli matleveringstjenestens største aksjonær i 2018.

Det kinesiske konkurransetilsynet ga i desember i fjor ut bøter til Alibaba, Tencent-eide China Literature og Shenzhen Hive Box på 500.000 yuan hver for ikke å ha rapportert tidligere avtaler riktig ovenfor landets konkurransemyndigheter. Dette var første gang de kinesiske myndighetene gikk til et slikt skritt.

Verken CNBC eller Reuters har klart å få noen kommentarer fra selskapene.