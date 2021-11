Smartoptics har sikret seg stipend

Smartoptics har blitt tildelt det flerårige forsknings- og utviklingsstipendet «SkatteFUNN» fra den norske regjeringen for utvikling av selskapets ROADM-plattform for fiberoptiske nettverk, opplyses det i en børsmelding.

Den finansielle effekten av FoU-tilskuddet er et kontantbidrag i størrelsesorden 600.000 dollar, hvorav 60 prosent vil være for 2021 og 40 prosent vil være for 2022.