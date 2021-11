Arctic Securities ser flere kurstriggere – hever kursmålet på Idex

Arctic Securities hever kursmålet på Idex Biometrics fra 4,0 til 4,5 kroner og gjentar sin kjøpsanbefaling på aksjen.

Ifølge TDN Direkt komme oppjusteringen etter en rekke positive nyheter den siste tiden. Tallknuserne mener flere ordre i fjerde kvartal, spesielt fra Kina, banklanseringer i 2022 og positive tilbakemeldinger fra lanseringen med BNP kan fungere som kurstriggere.

For to uker siden meldte Idex Biometrics at smartkortet fra partneren Hengbao Corporation har blitt godkjent av China UnionPay. Idex beskriver China UnionPay som verdens største betalingsnettverk, med 9,4 milliarder kort i sirkulasjon.

Like etter gjennomførte Idex Biometrics en rettet emisjon på nesten 89,8 millioner aksjer til en kurs på 2,85 kroner stykket og hentet et bruttoproveny på 256 millioner kroner.

Mandag omsettes aksjen for 3,33 kroner, opp 6,3 prosent, hvilket verdsetter teknologiselskapet til 3,35 milliarder kroner. For at det nye kursmålet skal innfris må aksjen stige 35 prosent.