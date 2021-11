Idex Biometrics inngår samarbeid med Tongxin Microelectronics

Idex Biometrics har inngått en intensjonsavtale (MoU) med Tongxin Microelectronics Co. Ltd. Avtalen innebærer at selskapene samarbeider på en rekke forretningsområder der fingeravtrykkautentisering er aktuell.

– Den første slike muligheten er et fellesutviklet, nøkkelferdig referansedesign for en biometrisk-sikret, verdilager kort for sentralbank digital valuta (CBDC)-initiativer, sier administrerende direktør, Vince Graziani, i Idex Biometrics.

Videre i meldingen står det at begge selskapene ønsker å utvide samarbeidet fra et teknisk samarbeid til felles markedsføring i Kina.

Mandag jekket tallknuserne i Arctic Securities opp kursmålet på Idex Biometrics.