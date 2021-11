Milliardbot for Amazon og Apple

Teknologigigantene Amazon og Apple har fått bøter på til sammen 200 millioner euro – 2 milliarder kroner – fra Italias konkurransetilsyn.

Bøtene er ilagt på grunn det konkurransetilsynet mener er et forsøk på hindre videresalg av Apple- og Beats-produkter.



Apple ilegges en bot på 134,5 millioner euro, mens Amazons bot er på 68,7 millioner.

I en kontrakt fra 2018 står det at kun utvalgte forhandlere kunne selge produktene fra nettstedet Amazon.it. Det er ifølge italiensk konkurransetilsyn et brudd på EU-lover.

Myndighetene har beordret selskapene om å avslutte restriksjonene og tillate at alle forhandlere kan føre Apple- og Beats-produkter i sine butikker.

Apple nekter for å ha gjort noe galt og planlegger å anke avgjørelsen.

– For å forsikre oss om at kunder kjøper ekte produkter jobber vi tett med våre forhandlere. Vi har dedikerte team rundt om i verden som jobber med lovgivning, toll og selgere for å sikre at kun ekte Apple-produkter selges, sier selskapet i et notat.

Amazon har ikke uttalt seg om saken, ifølge Reuters.