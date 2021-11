Alibaba-krakk: – Vi foretrekker konkurrenten

Den kinesiske netthandelsgiganten Alibaba leverte 10 prosent dårligere enn estimert i tredje kvartal. Det har gitt store utslag på Hongkong-børsen og aksjen er ned nær 20 prosent den siste uken.

Nå tar meglerhuset Morningstar grep og vender oppmerksomheten mot en annen tech-gigant i samme sektor.

– Blant vår dekning av netthandelsselskaper foretrekker vi JD foran Alibaba. Det er mer oversikt over langsiktig bedring i marginene i JD, kontra marginnedgangen som kommer i årene fremover for Alibaba, sier Chelsey Tam, senioranalytiker i Morningstar, i et notat.

Ser bedring

Hongkong-noterte JD skjøt opp etter det fredag ble klart at Hang Seng-indeksen vil inkludere aksjen i hovedindeksen fra 6. desember.

Tam tror JD vil se bedring på marginene i årene som kommer.

JD er blant annet mindre aggressiv enn Alibaba hva gjelder å investere i mindre utviklede områder, samtidig som kundebasen verdsetter kvalitet over lav pris.

– Høyere sjanse for positiv margin og inntektsvekst i JD gjør at vi foretrekker konkurrenten foran Alibaba de neste årene, sier analytikeren i notatet.

Morningstar har et kursmål på 438 hongkongdollar – 23,5 prosent over dagens sluttkurs. Hittil i år er aksjen opp rundt 5 prosent. Meglerhuset har kursmål på 182 hongkongdollar på Alibaba. Til tross for de negative utsiktene er det hele 37 prosent over sluttkursen tirsdag.

Alibaba-aksjen har falt hele 42 prosent hittil i år etter kinesiske myndigheter har gått til angrep på flere store kinesiske selskaper som Didi Global og Jack Mas Alibaba, som ble presset til omstrukturering, etter de mener at selskapene har for mye makt.