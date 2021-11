Elon Musks SpaceX skal lansere et første i sitt planetariske forsvarsoppdrag for NASA tidlig onsdag morgen i amerikansk tid, der de skal sende et romfartøy i retning av en asteroide med den hensikt å knuse asteroiden.

«Jeg kan virkelig ikke tro at vi skal gjøre det», sier NASAs oppskytningsdirektør Omar Baez under en pressekonferanse.

Programmet er kjent som Double Asteroid Redirection Test (eller DART), der målsetningen for NASA er å lære «hvordan man kan avlede en trussel som ville komme mot planeten vår», sa Thomas Zurbuchen, som er leder for Science Mission Directorate i NASA.

DART-programmet koster NASA rundt 330 millioner dollar totalt. Det første oppdraget ble lagt ut på anbud, og det var SpaceX som vant anbudet til en verdi på 69 millioner dollar. Ikke bare er det NASAs første planetariske forsvarsoppdrag, men DART blir også SpaceXs første oppdrag der de skal sende et romfartøy ut i verdensrommet med den hensikt å komme i kontakt med et annet himmellegeme.