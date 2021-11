Kraftig hopp i omsetning og ordreinntak

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 8.00



Robotlagerselskapet AutoStore økte omsetningen med 95 prosent til 84,7 millioner dollar i årets tredje kvartal, sammenlignet med 43,4 millioner dollar i fjor.

Ordreinntaket kunne også vise til et kraftig hopp, og endte på 140 millioner dollar. Det tilsvarer en økning på over 177 prosent på ett år.

Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) justert for blant annet en rekke engangskostnader i forbindelse med å gå på børs, endte på 42,3 millioner dollar. Det gir en økning på over 87 prosent fra i fjor.

Den justerte EBITDA-marginen var på 50 prosent i tredje kvartal. Dette er ned to prosentpoeng fra tilsvarende kvartal for ett år siden.

– AutoStore leverte nok et sterkt kvartal med en omsetningsvekst på 95,2 prosent, en justert EBITDA-margin på 50 prosent og en imponerende ordreinngang på 140 millioner dollar, noe som tar ordreboken opp til over 340 millioner dollar, kommenterer konsernsjef Karl Johan Lier i en melding.

AutoStore AutoStore (Mill. USD) 3. kv./21 3. kv./20 Driftsinntekter 84,7 43,4 Justert driftsresultat 39,8 21,3 Driftsresultat -26,3 6,5 Resultat før skatt -44,0 -0,8

Fastholder guiding

AutoStore har tidligere guidet en omsetning på 300 millioner dollar i år, stigende til over 500 millioner dollar neste år. Dette fastholdes, ifølge rapporten.

Selskapet skriver at den rekordhøye ordreinngangen og ordreboken gir dem betydelig visibilitet på omsetningen. Vekstmålet på rundt 40 prosent på mellomlang sikt gjentas.

Hittil i år er totalomsetningen på 234,4 millioner dollar, fra 123,3 millioner dollar på samme tid i fjor. Det gir en vekst på over 90 prosent.

AutoStore er trygge på at det vil være i stand til å levere på den guidede omsetningsveksten, til tross for at «den nåværende stramme situasjonen» for visse deler og materialer. Dette vil ha en noe kortsiktig effekt på marginene, heter det.

– Veksten og utviklingen i tredje kvartal 2021 fremhever momentet for AutoStore, fortsetter Lier i meldingen.

AutoStore Grunnlagt i 1996 i Nedre Vats i Rogaland.

Har utviklet et robotisert lagersystem for detaljhandelen.

Hadde i 2020 en omsetning på 182,1 millioner dollar og et underskudd på 21,1 millioner dollar.

Venter en omsetning på 300 millioner dollar i 2021 og 500 millioner dollar i 2022.

Hovedaksjonær er japanske SoftBank med 40 prosent eierpost.

Ble Norges nest største børsnotering noensinne - etter daværende Statoil i 2001.

Ocado-tvisten

Det var tidligere i oktober i fjor at AutoStore saksøkte Ocado, en av verdens største dagligvareaktører på nett, for patentbrudd. Ocado svarte selv med å saksøke AutoStore tidligere i år.

AutoStore venter et positivt utfall fra sakene. Selskapet mener at Ocados påstander ikke er godt begrunnet og at motkravene trolig ikke vil medføre noe betydelig økonomisk tap.

Det er ventet en foreløpig vurdering fra retten i Washington, D.C. den 13. desember i år.