Vokser kraftig, men lekker fortsatt penger

Mercell Holding økte omsetningen med 142,6 prosent i tredje kvartal, til 188,5 millioner kroner. Resultatet før skatt forverret seg samtidig til 54,7 millioner kroner, mot et tap på 24,4 millioner kroner i samme periode i fjor.

Så langt i år har selskapet tapt 123,1 millioner kroner før skatt, mot 50,2 millioner kroner i fjor.

Samtidig økte de gjentakende inntektene (ARR) til 792 millioner i årets ni første måneder, opp 134 prosent å-over-år, med en organisk vekst på 21 prosent. Veksten er hovedsakelig drevet at oppkjøp.

Mercell Holding Leverandør av anbudstjenester, og selskapet har en digital plattform for offentlige anskaffelser, der kjøpere og leverandører møtes på et nettbasert marked.

Geografisk har selskapet operative fotavtrykk i Norge, Danmark, Sverige og Europa.

Adm. direktør er Terje Wibe.

– Jeg er glad for å se at vi har vært i stand til å gjenopplive veksten i Mercell Commerce i Sverige, som har tatt seg opp etter oppkjøpet vårt i fjor, og at Cloudia fortsetter å vise veksttrenden vi så før vi kjøpte selskapet inn juni, sier adm. direktør Terje Wibe.

EBITDA steg til 12,0 millioner kroner i tredje kvartal, mot 3,5 millioner i fjorårets tredje kvartal. Justert EBITDA endte på 49,3 millioner kroner, med en tilhørende margin på 26 prosent.

Mercell sikter mot 15-20 prosent årlig gjennomsnittlig vekst i de gjentakende inntektene i eksisterende markeder fra 2020 til 2025, og en langsiktig EBITDA-margin på 40 prosent eller høyere.

