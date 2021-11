Next-sensorer skal til Latin-Amerika

Next Biometrics er tildelt en ny design-win og en første kjøpsordre fra SZC i Kina, melder selskapet.

Tildelingene gjelder integrering av Next Biometrics' fingeravtrykkssensorer i et nytt salgspunktsapparat som skal lanseres i Latin-Amerika og benyttes av en større, ikke-navngitt bank.

Den første bestillingen gjelder 5.000 sensorer og vil bli levert i løpet av inneværende kvartal.

Sensorbestillingen er den første fra SZC og den første av kommende gjentagende bestillinger, ifølge Next. Selskapet venter at ordrene vil tikke inn gjennom både 2022 og 2023.

– Vi er glade for at SZC sikret og åpnet et nytt marked for Next og våre Access 200-sensorer, sier salgs- og markedsdirektør Ulf Ritsvall i Next i meldingen.

SZC kommenterer at de er trygge på at deres nye apparat har stort markedspotensial, og at Next Biometrics ble valgt som partner på grunn av sikkerhetsnivå og formfaktor.