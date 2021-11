Mercell Holding rapporterte onsdag en omsetningsvekst på årsbasis i tredje kvartal på 142 prosent til 189 millioner kroner. EBITDA utgjorde 12 millioner kroner, mens justert EBITDA var 49 millioner kroner.

– Vi sikter mot en EBITDA-margin på 40 prosent på lang sikt. Vi ser fra våre norske og svenske virksomheter at dette er gjennomførbart, og vi tror at større skala og mer effektiv drift vil drive våre marginer fremover. Dette kommer ikke til å være lineært, men avhenge av timingen på nye produktlanseringer, utvikling av vårt plattformkonsolideringsprogram og ulike kostnadseffektivitetstiltak, sier konsernsjef Terje Wibe i Mercell Holding under dagens kvartalspresentasjon.

Trygg på guiding

Selskapet har tidligere guidet et mål om å levere 15 til 20 prosent årlig omsetningsvekst (CAGR) frem til slutten av 2025. På spørsmål om neste år sier konsernsjefen at han ikke ønsker å gå inn i detaljer, men at de er trygge på kunne levere innenfor guidingen.

Når det kommer til organiske vekstmuligheter, ser selskapet at de kommer til å oppnå vekst i alle deres tre forretningsområder.

– Forretningsområdene med høyest vekst vil ligge hos kunder på tilbudssiden. Både i Finland og Nederland har vi nå posisjoner som den klare markedslederen på kjøpssiden (..) Vi har som mål å lansere vårt tilbud mot de finske leverandørene i slutten av dette kvartalet. Så vi forventer å se resultater av dette i det minste etter første kvartal 2022, sier Wibe.

Frafall

På spørsmål om kundefrafall (churn) svarer Wibe at dette hovedsakelig er på tilbudssiden og hovedsakelig hos førsteårskundene som trenger å teste anbudstjenestene.

– Vi ser faktisk at selskaper som forlater oss og så kommer tilbake måneder eller kanskje et år senere, sier han.

Ellers opplyser Wibe at selskapet har klart å gjenopplive veksten i Mercel-Commerce etter oppkjøpet fra Visma i fjerde kvartal i fjor. Det har vært en ganske flat omsetningsutvikling i årevis før vi tok over, sier konsernsjefen.