Adevinta-aksjen falt nær 5 prosent ved børsåpning, etter at selskapet la frem sitt resultat for tredje kvartal. På ettermiddagen hentet kursen seg noe inn mot en nedgang på 2 prosent.

Inntektene økte med 125,7 prosent til 386 millioner euro i kvartalet.

Driftsresultatet før ned- og avskrivninger (EBITDA) endte på 127 millioner euro, som var 3 prosent under selskapets egne innsamlede konsensus. I fjorårets tredje kvartal var EBITDA på 54 millioner kroner.

Analytiker Markus Borge Heiberg i Kepler Cheuvreux skriver i en analyse torsdag morgen at inntektsøkningen på 6 prosent (eksklusive frasalg) havnet 3 prosent under forventningene. EBITDA-marginen ble imidlertid som ventet.

«Vi vurderer at målene stort sett er i tråd med forventningene, dog med noe lavere forventet vekst i 2022, og et usikkert marginmål da segmentene Frankrike, Mobile og Europeiske Marked allerede er innenfor eller over rekkevidden», skriver Heiberg.

Rubrikkinntektene online økte med 6 prosent år-over-år, mens annonseinntektene gikk ned med 3 prosent fra i fjor.

– Det lavere tempoet sammenlignet med første halvår gjenspeiler kombinasjonen av post-pandemisk bedring og lavere aktivitetsnivå denne sommeren etter opphevelsen av restriksjoner i de fleste markeder. I tillegg blir vi påvirket av den nåværende globale nedgangen i motormarkedet, sier Rolv Erik Ryssdal, adm. direktør Adevinta.

– Vi forventer at inntektsveksten vil akselerere i fjerde kvartal, unntatt Mobile.de, legger Ryssdal til.



Adevinta Internasjonalt rubrikkselskap med en portefølje bestående av digitale markedsplasser og produkter.

Har hovedkontor i Oslo, og Rolv Erik Ryssdal er konsernsjef.

Ble skilt ut av Schibsted-konsernet og børsnotert i april 2019.

Største aksjonær er fortsatt Schibsted.

Selskapet skriver i kvartalsrapporten at det vil fokusere på fem kjernemarkeder i Benelux, Frankrike, Italia, Spania og Tyskland, mens det skal ut av Australia og Sør-Afrika. Nedsalget er ventet å starte tidlig i 2022.

Selskapets mellom- til langsiktige mål for kjerneområdene er 15 prosent gjennomsnittlig årlig inntektsvekst og en EBITDA-margin på 40–45 prosent. Adevinta bekrefter også synergimålet på 130 millioner euro med tanke på planlagte nedsalg.

Les hele kvartalsrapporten her.