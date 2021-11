Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 10.00

DLTx leverte i tredje kvartal et resultat før skatt på 3,8 millioner dollar, etter at det i samme periode i fjor ble et minusresultat på 0,1 millioner dollar.

– Fremgangen vår siden selskapet oppsto i mars har vært fenomenal. (...) Dette betyr at vårt resultat pr. aksje i tredje kvartal var 0,07 dollar, opp 75 prosent fra andre kvartal, sier toppsjef Thomas Christensen i en kommentar.

BMAQ Nasdaq-notert

Mesteparten av inntektene i kvartalet, 530.000 dollar, stammer fra JV-et File Storage Partners som ble etablert i august, med 51 prosent eierandel for DLTx.

Justert EBITDA-resultat i File Storage Partners kom inn på 400.000 dollar.

Regnskapet er godskrevet med finansinntekter på 4,3 millioner dollar. DLTx viser til at den positive verdiutviklingen fortsetter for BMAQ, som nå har blitt børsnotert på Nasdaq. BMAQ er et såkalt SPAC-selskap som fokuserer på blokkjedeteknologi.

Kjøper bitcoin-utvinner

Samtidig med kvartalsrapporten slipper DLTx meldingen om at selskapet har inngått en intensjonsavtale med hovedaksjonær om kjøp av USA-baserte DSM Tech Enterprises, «en pionér innen bitcoin-mining og storskala Filecoin-operasjoner.»

DLTx vil avholde en ekstraordinær generalforsamling, og transaksjonen forventes fullført innen utgangen av februar 2022.

Christensen casher inn

Videre har DLTx inngått en «term sheet» med Ethos Investment X der det er inngått enighet om at Ethos (eller et tilknyttet selskap) går inn med 10 millioner dollar i DLTx gjennom en rettet emisjon på drøyt 4,9 millioner nye aksjer til kurs 18,02 kroner pr. aksje. Ethos vil også tildeles warrants for totalt 1 million dollar.

I den samme børsmeldingen kommer det også frem at Thomas Christensens Easy2connect torsdag vil selge 3 millioner aksjer i DLTx til James Haft-kontrollerte Hope for More AS, som etter transaksjonen vil ha drøyt 11,9 millioner aksjer i selskapet.

Christensen casher dermed inn over 54 millioner kroner på aksjesalget. Easy2connect selger også 500.000 warrants i DLTx for 3 kroner stykket til Jonathan Mohan.

DLTx skriver i rapporten at selskapet «tiltrekker seg flere investorer for nye prosjekter som for tiden er i forskjellige utviklingsfaser», og «ser også frem til å oppdatere markedet om blant annet børsintroduksjonsprosessen (IPO) for Rhodium Enterprise.»

DLTx (Mill. USD) 3.kv./21 3.kv./20 Driftsinntekter 0,8 0,0 Driftsresultat -0,2 0,0 Res. før skatt 3,8 0,1 Res. etter skatt 3,8 0,1

Blankosjekkselskap «Blank Check Company» er et selskap uten betydelig virksomhet eller eiendeler.

Blir opprettet med det formålet å kjøpe opp et annet selskap og å ta det på børs, og kalles derfor gjerne for SPAC, «Special Purpose Acquisition Company».

Strukturen kan minne om den til et private equity-fond, men hovedforskjellen ligger i at blankosjekkselskapene er notert på børsen og derfor gir PE-lignende eksponering til et større antall aksjonærer.