Q-Free sikrer ny kontrakt

Q-Free har blitt tildelt en kontrakt av Vegamot AS for å designe og levere bompengeutstyr for Bypakke Ålesund. Kontrakten representerer første avrop av rammeavtalen som ble inngått med Vegamot i oktober.

Prosjektleveranser vil være ferdige i 2022, men det trekkes frem at kontrakten i hovedsak er strukturert som en service-kontrakt som vil generere årlige gjentagende inntekter over en 15-årsperiode.

Selskapet opplyser ikke eksakt sum, men skriver at beløpet overgår annonseringsterskelen på 2,5 millioner kroner pr år.

– Dette representerer første avrop på rammeavtalen vi signerte med Vegamot i oktober, og en fin seier for Q-Free, sier konsernsjef Håkon Volldal i Q-Free.