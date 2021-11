Adidas Originals sendte onsdag ut en kryptisk tweet om at joggeskoprodusenten har inngått partnerskap med kryptomeglerhuset Coinbase.

Coinbase responderte på tweeten med en «handshake emoji».

«Dette er faktisk et bevis på at stadig flere tradisjonelle selskaper adopterer kryptovaluta,» skriver senioranalytiker Ipek Ozkardeskaya i Swissquote i sin oppdatering torsdag.

Lite eller ingen detaljer om partnerskapet foreligger foreløpig, men bitcoinist.com spekulerer i at partnerne vil fokusere på såkalte NFT-er (non-fungible tokens). NFT-er representerer unike eiendeler som lagres i blokkjeder.

«Immaterielle eiendeler i NFT-er har vært et hett, juridisk debattema i kryptosamfunnet. I det virkelige liv vet vi at personer er villige til å betale en premie for merkevarer. Ikke bli overrasket om det samme gjelder for metaverset også. Selv enkle Adidas-samlerobjekter kan utløse en premie, avhengig av utrullingsstrategien,» skriver nettstedet.

Virtuelle merkeklær det neste store?

Ytterligere spekulasjon går ut på at samarbeidet er fundert på betalinger også, altså at Adidas vil godta betaling i kryptovaluta.

«Det å kjøpe Adidas-joggesko i bitcoin gjør bitcoin langt mer likvid og handlekraftig enn bare et rent spekulativt verktøy, men Coinbase-nyheten er «sannsynligvis ingenting» sammenlignet med nyheten om at Adidas også inngår partnerskap med metavers-plattformen The Sandbox (SAND) for å utvikle «adiVerse» – og det er stort,», skriver Swissquote-analytiker Ozkardeskaya videre.

«Det er stort fordi det er et hint om hva som vil gå i taket de neste månedene i NFT-universet: Adidas joggesko og andre virtuelle merkeklær, -sko og -objekter», fortsetter hun.

Ifølge analytikeren vil merkevareselskaper, som normalt ikke opererer innen teknologi – og enda mindre innen krypto, gradvis øke sitt tilbud i metaverset.

«De vil selge virtuelle klær, joggesko og andre objekter for å øke merkevarebevisstheten i den virtuelle verden – og sine inntekter,» heter det i oppdateringen.

Partnerskapet med The Sandbox bidrar til å sende kryptovalutaen SAND opp 25 prosent til 8,35 dollar torsdag. Siste 7 dager er SAND opp over 120 prosent, ifølge coinmarketcap.com

Spår økt investorappetitt

Ozkardeskaya er usikker på om kryptonyhetene kan stanse blødningen i Adidas-aksjen, som har falt 15-16 prosent på Frankfurt-børsen siden begynnelsen av august. Torsdag formiddag stiger aksjen marginalt.

«Men akkurat nå tror jeg selskaper som tillater NFT-transaksjoner bør se økt investorappetitt, og Coinbase som forbereder lanseringen av en NFT-plattform bør være godt posisjonert for å ta de første volumene,» skriver Swissquote-analytikeren.